Nico Paz Real Madrid deciso il riscatto | Inter beffata! Occhio alle operazioni future col Como

Il club spagnolo ha ufficialmente deciso di esercitare l’opzione di riscatto sul trequartista argentino, che tornerà così a giocare con il Real Madrid. La società nerazzurra, che aveva in precedenza mostrato interesse, è stata superata dall’accordo tra i Blancos e il giocatore. Si attendono aggiornamenti sulle prossime operazioni di mercato tra il Real Madrid e il club lombardo. La situazione riguarda quindi il futuro del calciatore e le mosse di mercato delle squadre coinvolte.

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