Nico Paz in ospedale Napoli a rischio? Ecco l’esito degli esami

Nico Paz è stato portato in ospedale dopo un infortunio durante l’allenamento, e si attendono gli esiti degli esami. Intanto, il Napoli si prepara alla trasferta a Como, in una delle partite più impegnative della stagione, con l’obiettivo di mantenere la posizione in zona Champions League. La squadra si concentra sulla partita, mentre si monitorano le condizioni del giovane giocatore.

La rincorsa al posto Champions del Napoli continua e avrà come prossima tappa Como, in uno dei match più complicata della stagione. I lariani sembrano usciti oggi da un momento cupo con una vittoria convincente sul Genoa per 2-0; a rovinare la gioia di Fabregas c’è però il problema accusato da Nico Paz, dimesso pochi minuti fa dall’ospedale di Genova per un colpo alla testa. Le condizioni di Nico Paz. Il giocatore del Como, durante l’intervallo, sembrerebbe aver comunicato allo staff medico del Como di non vedere bene e di avvertire giramenti di testa a seguito di un colpo alla testa subito nel primo tempo. Gli esami effettuati all’ospedale San Marino di Genova hanno dato subito esito negativo, scongiurando possibili complicazioni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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