Infortunio Lautaro ecco l’esito degli esami e i tempi di recupero | Derby a forte rischio

Lautaro Martinez ha subito un infortunio al polpaccio sinistro durante l’ultima partita, causato da uno sforzo eccessivo durante il match. Questa mattina, il giocatore si è sottoposto a esami che hanno confermato una lesione muscolare. I risultati indicano tempi di recupero di circa tre settimane, mettendo a rischio la sua presenza nel prossimo derby. I medici stanno monitorando il recupero, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali. La squadra si prepara a eventuali alternative in attacco.

Infortunio Lautaro. L'infortunio di Lautaro Martinez preoccupa l'ambiente nerazzurro. In mattinata l'attaccante si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato un problema muscolare al polpaccio sinistro, alimentando i timori emersi già nelle ore successive all'ultimo impegno. A leggere la situazione con prudenza era stato fin da subito Cristian Chivu, apparso pessimista sulle condizioni del centravanti. Le prime indicazioni parlano di uno stop che potrebbe costringerlo a saltare anche il Derby, con un possibile rientro soltanto nella gara successiva. Infortunio Lautaro: il comunicato ufficiale.