Como botta alla testa per Nico Paz Non vedo bene Sostituito da Caqueret

A Como, il giocatore Nico Paz ha subito un colpo alla testa durante un contrasto con un avversario e ha riferito di non riuscire a vedere bene dall'occhio destro. A causa dell'infortunio, è stato sostituito con un altro giocatore. L'incidente è avvenuto nel corso della partita dopo uno scontro con un avversario, e Paz ha manifestato disagio prima di uscire dal campo.

Daniele De Rossi e Cesc Fabregas hanno effettuato un cambio forzato a testa durante l'intervallo del match tra Genoa e Como. L'ex tecnico della Roma ha sostituito il proprio portiere titolare, Justin Bijlow, con Nicola Leali. Per l'estremo difensore rossoblù dovrebbe trattarsi di un problema muscolare. Per il Como a lasciare il campo è stato invece Nico Paz. L'argentino, scontratosi di testa con Alessandro Marcandalli intorno al 30', si è lamentato di non vederci bene dall'occhio destro nel finale del primo tempo. Una situazione che ha portato Fabregas a sostituirlo nel corso dell'intervallo. Al suo posto è entrato in campo Maxence Caqueret.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, botta alla testa per Nico Paz. "Non vedo bene". Sostituito da Caqueret Notizie correlate Conferenza stampa Caqueret post Juve Como: «Grande partita contro una squadra di grande qualità, senza Nico Paz»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Leggi anche: Milan-Como, botta e risposta a San Siro: Nico Paz gela i rossoneri, Leão salva il pari. Espulso Allegri Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter - Como (3-2) Coppa Italia 2025; Calcio Live: in campo Genoa-Como (0-1), inizia la ripresa; Serie A: l'Inter è a un passo dallo Scudetto, Cagliari battuto. Altro ko per il Como; Lariosport.it. Como, botta alla testa per Nico Paz. Non vedo bene. Sostituito da CaqueretInfortunatosi dopo uno scontro con Marcandalli, si è lamentato di non vedere bene dall'occhio destro. Problema muscolare, invece, per il portiere del Genoa Bijlow ... gazzetta.it Como, infortunio per Nico PazIl tutto al termine del primo tempo di Genoa-Como: Paz ha rimediato un infortunio alla testa dopo un forte scontro aereo con Marcandalli. Si è fatto medicare, è rientrato in campo ma poi ha alzato ... fantacalcio.it #Como, problema all'occhio per #NicoPaz: "Non ci vedo, non ci vedo". Esce all'intervallo, come sta, le condizioni x.com In Spagna sono sicuri: il Real Madrid riscatta Nico Paz dal Como Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, infatti, i Blancos hanno deciso di riportare alla base il fantasista argentino al termine di questa stagione, sfruttando il diritto di riscatto i - facebook.com facebook