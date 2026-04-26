Neuroni specchio | ecco perché il cinema ci fa battere il cuore

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti studi condotti da ricercatori italiani hanno chiarito come il cervello reagisce durante la visione di film, concentrandosi sui neuroni specchio. Questi neuroni, scoperti da Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese, attivano la corteccia premotoria quando si osservano azioni o emozioni rappresentate sullo schermo. La ricerca spiega così perché il cinema riesce a farci battere il cuore e a suscitare emozioni intense.

? Cosa sapere Le scoperte di Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese spiegano l'attivazione della corteccia premotoria.. I neuroni specchio collegano la visione cinematografica a risposte fisiologiche e cliniche misurabili.. Le scoperte di Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese rivelano come il cervello umano, attraverso l’attivazione della corteccia premotoria, simuli fisicamente le azioni e le emozioni dei personaggi visti sullo schermo. Non si tratta di una semplice distrazione visiva, ma di un fenomeno biologico profondo che trasforma lo spettatore da osservatore passivo a partecipante emotivo. Quando una scena cinematografica mostra un volto contratto dal dolore, una corsa frenetica o un gesto d’affetto, le nostre cellule nervose rispondono in modo speculare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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