Neuroni specchio | ecco perché il cinema ci fa battere il cuore

Recenti studi condotti da ricercatori italiani hanno chiarito come il cervello reagisce durante la visione di film, concentrandosi sui neuroni specchio. Questi neuroni, scoperti da Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese, attivano la corteccia premotoria quando si osservano azioni o emozioni rappresentate sullo schermo. La ricerca spiega così perché il cinema riesce a farci battere il cuore e a suscitare emozioni intense.

? Cosa sapere Le scoperte di Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese spiegano l'attivazione della corteccia premotoria.. I neuroni specchio collegano la visione cinematografica a risposte fisiologiche e cliniche misurabili.. Le scoperte di Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese rivelano come il cervello umano, attraverso l’attivazione della corteccia premotoria, simuli fisicamente le azioni e le emozioni dei personaggi visti sullo schermo. Non si tratta di una semplice distrazione visiva, ma di un fenomeno biologico profondo che trasforma lo spettatore da osservatore passivo a partecipante emotivo. Quando una scena cinematografica mostra un volto contratto dal dolore, una corsa frenetica o un gesto d’affetto, le nostre cellule nervose rispondono in modo speculare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neuroni specchio: ecco perché il cinema ci fa battere il cuore Notizie correlate Sanremo 2026: tra spartiti e sentimenti, ecco chi fa battere il cuore dei BigIl Festival di Sanremo 2026 non è solo gara, ma un intreccio di promesse nuziali, ritorni di fiamma e amori… Il Festival di Sanremo 2026 non è solo... Leggi anche: L’ultimo taglio di capelli di Zendaya ci fa battere il cuore