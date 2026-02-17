Zendaya ha rivoluzionato il suo look con un nuovo taglio di capelli, attirando subito l’attenzione dei fan. La causa è il suo ruolo di ambasciatrice di una casa di moda francese, che l’ha portata a condividere questa trasformazione pubblicamente. La stilista londinese Hair Bros ha realizzato il taglio, scelto proprio per la campagna pubblicitaria recente. La scelta di cambiare acconciatura ha fatto parlare sui social e ha creato entusiasmo tra i follower.

È molto riservata sulla sulla sua vita privata, ma tutto ciò che fa in pubblico diventa notizia. Non poteva ovviamente fare eccezione l’ ultimo taglio di capelli di Zendaya, il signature hair cut degli Hair Bros londinesi che l’attrice sfoggia nella recente campagna di una Maison francese di cui è ambassador. Nemmeno 24 ore dopo l’annuncio su Instagram del lavoro fatto sul set, che internet è già impazzito. “Scusate, ho lo stesso parrucchiere della mia regina Zendaya? “, commenta una giornalista del Daily Mail. “Adesso non riuscirò mai più a prendere appuntamento “, fa eco un’altra. Il Bixie riccio è l’ultimo taglio di capelli di Zendaya. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’ultimo taglio di capelli di Zendaya ci fa battere il cuore

Il caschetto curvo, o Rounded Bob, è il taglio di capelli che fa sembrare più giovaniIl caschetto curvo, noto anche come Rounded Bob, è un taglio di capelli versatile e di tendenza che valorizza i lineamenti e dona un aspetto più fresco e giovane.

La Nuova Virtus ci mette il cuore ma per battere Parma non bastaLa Nuova Virtus Cesena ha perso contro Magik Rosa Parma 49-62 nella partita di serie B femminile di basket.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.