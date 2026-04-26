Nella mezza maratona trionfo del padovano Ahmed Ouhda

Nella mezza maratona si è verificato un duello tra due atleti italiani, con il padovano adottivo che ha concluso la gara in un'ora, 3 minuti e 40 secondi. L'altro protagonista, un atleta dell'Esercito, ha terminato a due secondi di distanza, con un tempo di un'ora, 3 minuti e 44 secondi. Tra i primi tre classificati, anche un rappresentante di Trevisatletica, arrivato terzo in un'ora.

Tanta Italia nella mezza. Nella maschile il duello targato Esercito tra il padovano adottivo Ouhda e Daniele Meucci si risolve a favore del primo (un’ora 03’40” contro un’ora 03’44”), ma tutti i primi tre sono raccolti in un fazzoletto, con Daniele Farronato (Trevisatletica) terzo in un’ora.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Brasilia, trionfo di Fortunato: oro nella nuova mezza maratonaFrancesco Fortunato ha conquistato la mezza maratona ai Mondiali a squadre di marcia a Brasilia, segnando un trionfo fondamentale per la tecnica... Genova, successo travolgente alla Mezza Maratona: trionfo kenyanoLa ventunesima edizione della Mezza Maratona Internazionale di Genova ha registrato un affluenza di pubblico straordinaria, confermandosi un... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Padova Marathon 2026: i grandi nomi in gara per una sfida internazionale. Innovation Run, show con sorpresa: Ouhda battuto, trionfo NiyomukizaDomenica 19 aprile, nella kermesse sui 10 km al Kilometro Rosso, il 29enne seriano cede al burindiano dell’Unicusano Livorno. Medolago e Manenti sesti, tra le donne trionfo di Valentina Gemetto. ecodibergamo.it Ouhda, un quarto posto che vale... un bronzo: Italia terza ai Mondiali militariAhmed Ouhda, un quarto posto che vale... un bronzo. Ad Antalya (Turchia), sede dei Campionati mondiali militari di mezza maratona, il 29enne d’avi marocchini cresciuto a Gromo chiude con un bel quarto ... ecodibergamo.it