La ventunesima edizione della Mezza Maratona Internazionale di Genova si è conclusa con un grande afflusso di partecipanti e spettatori. La gara ha visto la vittoria di un atleta keniano, che ha tagliato il traguardo prima degli altri concorrenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto del programma stabilito, attirando numerosi appassionati di corsa e appassionati di sport in città.

La ventunesima edizione della Mezza Maratona Internazionale di Genova ha registrato un affluenza di pubblico straordinaria, confermandosi un appuntamento centrale per lo sport cittadino. Nella competizione principale sui 21 km, il primato è andato al corridore kenyano Wahome Peter Murithi, che ha tagliato il traguardo con un cronometro di 1h05’15, superando Shalyne Lagat. Parallelamente, le sfide sulla distanza ridotta di 13 km hanno la vittoria di Andrea Giorgianni e Martina Rosati. L’evento ha coinvolto una vasta platea di atleti non solo nelle gare odierne, ma anche durante la Family Run disputata nel pomeriggio di domenica. Resilienza sportiva e partecipazione collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, successo travolgente alla Mezza Maratona: trionfo kenyano

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