Brasilia trionfo di Fortunato | oro nella nuova mezza maratona

A Brasilia, durante i Mondiali a squadre di marcia, Francesco Fortunato ha vinto la medaglia d'oro nella nuova mezza maratona, portando a casa un risultato importante per l'Italia. La gara si è svolta sulle strade della capitale brasiliana, con Fortunato che ha battuto gli avversari nella competizione internazionale. La vittoria ha rappresentato un momento chiave per la squadra italiana in questa disciplina.

Francesco Fortunato ha conquistato la mezza maratona ai Mondiali a squadre di marcia a Brasilia, segnando un trionfo fondamentale per la tecnica italiana sulle strade della capitale brasiliana. Il pugliese, che aveva già vinto la staffetta mista a Istanbul due anni fa con Valentina Trapletti, ha dominato la nuova distanza olimpica chiudendo in 1h27:25, nonostante le condizioni climatiche caratterizzate da sole e forte umidità. La gestione tattica del trionfo tra sanzioni e cambio di passo. Il percorso verso il podio non è stato privo di ostacoli tecnici per l’atleta delle Fiamme Gialle. Fin dalle fasi iniziali della competizione, Fortunato ha dovuto gestire la pressione di un paio di cartellini rossi, un fattore che avrebbe potuto compromettere la prestazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brasilia, trionfo di Fortunato: oro nella nuova mezza maratona Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona! Pioggia di medaglie per l’Italia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona, tante medaglie per l’Italia