Dalla Regione 150mila euro in provincia per gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità

Una nuova misura della Regione prevede l’assegnazione di 150 mila euro destinati a supportare gli spostamenti casa-lavoro di persone con disabilità nella provincia. La somma è stata stanziata con l’obiettivo di facilitare la mobilità, assicurando che chi ha necessità possa raggiungere facilmente i propri luoghi di lavoro. La proposta si concentra sulla creazione di soluzioni pratiche per migliorare l’accessibilità e permettere a più persone di esercitare il diritto al lavoro.

Garantire il diritto al lavoro significa anche rendere possibile raggiungere le sedi e i luoghi dove questo si trova ogni giorno. Per questo la Regione Emilia-Romagna mette in campo oltre 1,4 milioni di euro per sostenere gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità, intervenendo su.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Politiche sociali, dalla Regione 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilità gravissimaL'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 17 milioni di euro in favore delle persone con disabilità... Regione Lazio, 10 milioni di euro per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilitàLa Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare misure destinate a favorire l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla Regione 150mila euro per Istituto comprensivo Cesalpino di Arezzo; Cinema, dalla Regione 150mila euro per la didattica del cinema in Sardegna; Sardegna: fondi regionali al cinema, dalla Regione 150 mila euro per la formazione universitaria; Anniversario della Battaglia. La Regione apre le casse. Finanziamenti da 50mila euro. Dalla Regione 150mila euro per Istituto comprensivo Cesalpino di ArezzoArezzo, 24 aprile 2026 – Dalla Regione 150mila euro per Istituto comprensivo Cesalpino di Arezzo. Serviranno per l'intervento di efficientamento energetico della palestra dell'Istituto comprensivo ... lanazione.it Dalla Regione Sardegna 150mila euro per la didattica del cinemaLa Regione Sardegna riconosce il cinema come espressione artistica, ma anche come strumento di crescita sociale ed economica. italpress.com Attività produttive: dalla Regione quattro nuovi bandi per sviluppo, imprese e innovazione #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook La vaccinazione contro la #pertosse è offerta gratuitamente dalla Regione #Piemonte a tutte le donne in gravidanza e ai loro familiari più stretti: è un gesto che permette di creare un vero e proprio “bozzolo protettivo” attorno al neonato/a regione.piemonte.it/ x.com