Dalla Regione 125 mila euro per gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità

La Regione ha stanziato 125 mila euro per sostenere le persone con disabilità negli spostamenti tra casa e lavoro. La misura mira a facilitare l’accesso ai luoghi di lavoro, assicurando che chi ha bisogno possa muoversi più facilmente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il supporto a coloro che necessitano di assistenza per raggiungere le proprie attività lavorative.

Garantire il diritto al lavoro significa anche rendere possibile raggiungere le sedi e i luoghi dove questo si trova ogni giorno. Per questo la Regione Emilia-Romagna mette in campo oltre 1,4 milioni di euro per sostenere gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità, intervenendo su.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Dalla Regione 150mila euro in provincia per gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilitàGarantire il diritto al lavoro significa anche rendere possibile raggiungere le sedi e i luoghi dove questo si trova ogni giorno. Nel Distretto di Rimini un progetto da 76 mila euro per rompere l’isolamento delle persone con disabilitàSono circa un centinaio ogni anno i ragazzi con disabilità del Distretto di Rimini che grazie al progetto “Tempo libero disabili” escono il weekend,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dalla Regione 125 mila euro per gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità; Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta di lunedì 20 aprile; Sci e montagna: 600 mila euro dalla Giunta regionale; On line il bando sulla Legge Cinema con 1,25 milioni di euro. Portas: Anticipiamo le scadenze per pianificare meglio il futuro. Vertenza ex Abramo, Barbuto: “Konecta offende Crotone, servono subito risposte dalla Regione”: Nuovo scontro istituzionale sulla vertenza dei lavoratori ex Abramo a Crotone. La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, ha annunciato - facebook.com facebook La vaccinazione contro la #pertosse è offerta gratuitamente dalla Regione #Piemonte a tutte le donne in gravidanza e ai loro familiari più stretti: è un gesto che permette di creare un vero e proprio “bozzolo protettivo” attorno al neonato/a regione.piemonte.it/ x.com