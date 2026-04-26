Dalla Regione 125 mila euro per gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità

Da riminitoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha stanziato 125 mila euro per sostenere le persone con disabilità negli spostamenti tra casa e lavoro. La misura mira a facilitare l’accesso ai luoghi di lavoro, assicurando che chi ha bisogno possa muoversi più facilmente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il supporto a coloro che necessitano di assistenza per raggiungere le proprie attività lavorative.

Garantire il diritto al lavoro significa anche rendere possibile raggiungere le sedi e i luoghi dove questo si trova ogni giorno. Per questo la Regione Emilia-Romagna mette in campo oltre 1,4 milioni di euro per sostenere gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità, intervenendo su.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Dalla Regione 150mila euro in provincia per gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilitàGarantire il diritto al lavoro significa anche rendere possibile raggiungere le sedi e i luoghi dove questo si trova ogni giorno.

Nel Distretto di Rimini un progetto da 76 mila euro per rompere l’isolamento delle persone con disabilitàSono circa un centinaio ogni anno i ragazzi con disabilità del Distretto di Rimini che grazie al progetto “Tempo libero disabili” escono il weekend,...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Dalla Regione 125 mila euro per gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità; Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta di lunedì 20 aprile; Sci e montagna: 600 mila euro dalla Giunta regionale; On line il bando sulla Legge Cinema con 1,25 milioni di euro. Portas: Anticipiamo le scadenze per pianificare meglio il futuro.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.