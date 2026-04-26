Le trattative tra le parti coinvolte si sono interrotte, con l’Iran che ha ribadito di non accettare imposizioni o minacce. Le autorità iraniane hanno dichiarato che la guerra nel paese si concluderà in tempi brevi e che saranno loro a uscire vittoriosi. Questa dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente, mentre le discussioni internazionali sembrano essere ferme da alcune settimane.

ERoma, 27 aprile 2026 – “La guerra in Iran finirà molto presto e saremo noi i vincitori”. È tornato a parlare sulla crisi in Medio Oriente il presidente Donald Trump che, in un’intervista a Fox News, ha ribadito che “se Teheran vuole parlare, può farlo via telefono”, anche se non ha fretta di raggiungere un accordo: “L’Iran non può avere le armi nucleari, le userebbero per mettere in pericolo Israele, l’Europa e gli Usa. Stiamo rendendo un servizio al mondo impedendolo”. Per il tycoon poi la Cina “potrebbe” star aiutando Teheran nel conflitto, anche se “potrebbe fare molto di più”. Poi ha ribadito che gli Usa prenderanno la “polvere nucleare” di Teheran, ossia l’uranio arricchito, perché “è parte del negoziato”, ha dichiarato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Negoziati in stallo, l’Iran punta i piedi: “No a diktat e minacce”

Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni

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