L’Arabia Saudita ha aumentato le richieste agli Stati Uniti affinché venga revocato il blocco navale nello Stretto di Hormuz, in un momento di negoziati con l’Iran che risultano ancora in stallo. La regione vede una crescita delle tensioni tra i paesi coinvolti, con fonti ufficiali che riferiscono di pressioni crescenti da parte saudita per una soluzione diplomatica. La situazione rimane complessa, senza segnali chiari di un progresso nei colloqui tra le parti.

L’ Arabia Saudita intensifica le pressioni su Washington affinché venga revocato il blocco navale nello Stretto di Hormuz, preoccupata che l’escalation possa estendersi fino a compromettere anche il traffico nello Stretto di Bab al-Mandeb, snodo strategico tra Yemen e Gibuti e via cruciale per le esportazioni petrolifere saudite verso il Mar Rosso. Dopo l’impasse nel Golfo Persico, Riad teme un effetto a catena capace di colpire le principali arterie energetiche globali. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il regno saudita sollecita gli Stati Uniti non solo a riconsiderare il blocco, ma anche a riaprire il canale negoziale con Teheran.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hormuz, pressing saudita su Trump: negoziati con l’Iran in stallo

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