Né Stasi né Sempio Caso Garlasco clamoroso

Da caffeinamagazine.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro di un caso giudiziario molto seguito, si sono susseguite molteplici fasi processuali che hanno coinvolto imputati e testimoni. Le indagini hanno portato a diverse ricostruzioni dei fatti, con pronunce di condanne e assoluzioni che hanno alimentato discussioni pubbliche e mediatiche. La vicenda ha mantenuto alta l’attenzione, anche dopo le sentenze definitive, con dibattiti su aspetti ancora aperti e punti non del tutto chiariti.

Ci sono delitti che, anche quando arrivano le sentenze, non smettono di fare rumore. Restano lì, come una ferita che non si chiude, pronti a riaprirsi al primo dettaglio fuori posto. E quando succede, la sensazione è sempre la stessa: possibile che, dopo tutti questi anni, non fosse finita davvero? È proprio quell’inquietudine a tornare a galla oggi. Perché su una delle vicende più discusse della cronaca italiana si riaffacciano dubbi, nuove letture e incastri che non tornano. E all’improvviso, quello che sembrava scritto diventa di nuovo una domanda. Al centro di tutto c’è l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa a Garlasco.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco: La condanna di Stasi non blocca il processo a Sempio | Avv. Michele Allamprese

Video Garlasco: La condanna di Stasi non blocca il processo a Sempio | Avv. Michele Allamprese

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