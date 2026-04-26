Né Stasi né Sempio Caso Garlasco clamoroso

Al centro di un caso giudiziario molto seguito, si sono susseguite molteplici fasi processuali che hanno coinvolto imputati e testimoni. Le indagini hanno portato a diverse ricostruzioni dei fatti, con pronunce di condanne e assoluzioni che hanno alimentato discussioni pubbliche e mediatiche. La vicenda ha mantenuto alta l’attenzione, anche dopo le sentenze definitive, con dibattiti su aspetti ancora aperti e punti non del tutto chiariti.

Ci sono delitti che, anche quando arrivano le sentenze, non smettono di fare rumore. Restano lì, come una ferita che non si chiude, pronti a riaprirsi al primo dettaglio fuori posto. E quando succede, la sensazione è sempre la stessa: possibile che, dopo tutti questi anni, non fosse finita davvero? È proprio quell’inquietudine a tornare a galla oggi. Perché su una delle vicende più discusse della cronaca italiana si riaffacciano dubbi, nuove letture e incastri che non tornano. E all’improvviso, quello che sembrava scritto diventa di nuovo una domanda. Al centro di tutto c’è l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa a Garlasco.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Garlasco: La condanna di Stasi non blocca il processo a Sempio | Avv. Michele Allamprese Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, né Sempio né Stasi: rispunta l’ipotesi del killer esterno Leggi anche: Garlasco, Lovati ne è sicuro: «Stasi e Sempio innocenti. L’assassino non si troverà mai» Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Caso Garlasco, la mossa dei pm di Pavia: verso la revisione del processo a Stasi; Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Garlasco, ultime notizie oggi su eventuale revisione processo Stasi: cosa sappiamo; Garlasco, né Sempio né Stasi: rispunta l’ipotesi del killer esterno. Né Stasi né Sempio. Caso Garlasco, clamorosoAl centro c’è l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione a Garlasco, un caso che ha segnato profondamente l’opinione pubblica. thesocialpost.it Delitto Garlasco, tra Sempio e Stasi ipotesi nessun colpevole per l'omicidio di Chiara Poggi: lo scenarioDal rinvio a giudizio per Andrea Sempio alla revisione del processo ad Alberto Stasi: diversi gli scenari possibili per il delitto di Garlasco ... virgilio.it Delitto di Garlasco, parla l’avvocata Giada Bocellari: “Se la richiesta non dovesse partire dalla Procura generale, la faremo comunque noi. No alla sospensione della pena: in caso di esito negativo le ripercussioni sarebbero inimmaginabili” - facebook.com facebook Si avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco. In attesa delle decisioni della Procura di Pavia su Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta avviata dai magistrati pavesi un anno e mezzo fa, è atteso un incontro tra x.com