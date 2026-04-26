NBA i risultati della notte 26 aprile | Oklahoma e Minnesota al match point colpaccio Knicks ad Atlanta
Nella notte si sono disputate quattro partite del primo turno dei playoff NBA, con risultati importanti sia nelle serie orientali che occidentali. Oklahoma e Minnesota si trovano ora a un passo dalla qualificazione, mentre i Knicks hanno ottenuto una vittoria importante ad Atlanta. I match hanno portato a decisioni decisive, con alcune serie che iniziano a delineare una direzione precisa. La fase playoff continua a offrire emozioni e sorprese.
Si sono disputati quattro match del primo turno dei playoff dell’NBA tra ieri sera e questa notte, con verdetti pesanti sia a Est che a Ovest e diverse serie che iniziano a prendere una direzione chiara. Tra rimonte sfiorate, prestazioni individuali dominanti e una prova storica dalla panchina, non sono mancate emozioni e colpi di scena: Orlando Magic e New York Knicks tengono vive le rispettive sfide, mentre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves si portano a un passo dal passaggio del turno, trascinate dalle giocate delle loro stelle. Gli Orlando Magic soffrono ma piegano i Detroit Pistons 113-105 in gara-3 del primo turno a Est, portandosi sul 2-1 nella serie.🔗 Leggi su Oasport.it
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