Nella notte si sono disputate quattro partite del primo turno dei playoff NBA, con risultati importanti sia nelle serie orientali che occidentali. Oklahoma e Minnesota si trovano ora a un passo dalla qualificazione, mentre i Knicks hanno ottenuto una vittoria importante ad Atlanta. I match hanno portato a decisioni decisive, con alcune serie che iniziano a delineare una direzione precisa. La fase playoff continua a offrire emozioni e sorprese.

Si sono disputati quattro match del primo turno dei playoff dell’NBA tra ieri sera e questa notte, con verdetti pesanti sia a Est che a Ovest e diverse serie che iniziano a prendere una direzione chiara. Tra rimonte sfiorate, prestazioni individuali dominanti e una prova storica dalla panchina, non sono mancate emozioni e colpi di scena: Orlando Magic e New York Knicks tengono vive le rispettive sfide, mentre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves si portano a un passo dal passaggio del turno, trascinate dalle giocate delle loro stelle. Gli Orlando Magic soffrono ma piegano i Detroit Pistons 113-105 in gara-3 del primo turno a Est, portandosi sul 2-1 nella serie.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (26 aprile): Oklahoma e Minnesota al match point, colpaccio Knicks ad Atlanta

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