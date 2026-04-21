Nella notte si sono disputati tre incontri dei playoff NBA, con il fattore campo che ha inciso solo in parte. I Cleveland Cavaliers hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, portandosi avanti 2-0 nella serie. Lontano da casa, invece, Atlanta e Minnesota hanno ottenuto vittorie significative, mettendo in parità le rispettive serie. Questi risultati cambiano gli scenari delle sfide e aprono nuove prospettive per le squadre coinvolte.

Si sono disputati tre match di gara-2 dei playoff dell’NBA questa notte e il fattore campo regge solo a metà: avanzano sul 2-0 i Cleveland Cavaliers, mentre arrivano due pesanti colpi esterni a rimettere in equilibrio le serie. Successo interno per Cleveland, trascinata da Donovan Mitchell e James Harden contro i Toronto Raptors, mentre al Madison Square Garden gli Atlanta Hawks sorprendono i New York Knicks con una rimonta clamorosa. Vittoria in trasferta anche per i Minnesota Timberwolves, che piegano i Denver Nuggets grazie alle giocate decisive di Anthony Edwards e Donte DiVincenzo, ristabilendo la parità sull’1-1. I Cleveland Cavaliers fanno valere ancora il fattore campo e battono 115-105 i Toronto Raptors, portandosi sul 2-0 nella serie di primo turno a Est.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (21 aprile): colpi Atlanta e Minnesota, i Cavs volano sul 2-0

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