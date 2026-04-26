NBA choc Minnesota | rottura del tendine d’Achille per DiVincenzo stagione finita

Durante la gara-4 dei Timberwolves, l’azzurro ha subito un grave infortunio dopo appena 79 secondi, costretto ad uscire dal campo. Le prime diagnosi indicano una rottura del tendine d’Achille, che ha messo fine anticipata alla sua stagione. La squadra e i tifosi sono rimasti scioccati dall’accaduto, che ha interrotto bruscamente la partita.

Dramma in gara-4 per i Timberwolves: dopo appena 79 secondi l’azzurro è costretto a uscire per un grave infortunio. Stop lungo e addio ai playoff. La gara-4 tra Minnesota e Denver si apre nel peggiore dei modi per i Timberwolves. Dopo appena 79 secondi di gioco, Donte DiVincenzo è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio che appare subito gravissimo. L’esterno, nel tentativo di recuperare un rimbalzo dopo un suo tiro da tre punti, si accascia improvvisamente a terra, portandosi la mano alla parte posteriore della gamba destra. Le immagini e la dinamica lasciano pochi dubbi: si tratta di una rottura del tendine d’Achille. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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