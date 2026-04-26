La NATO sta vivendo una crisi tra gli alleati, con tensioni tra gli Stati Uniti e la Spagna a causa del mancato sostegno militare nel Golfo contro l'Iran. Washington ha minacciato la Spagna di conseguenze riguardo alle basi militari presenti nel paese, evidenziando il rischio di deterioramento delle relazioni tra i due paesi. La disputa riguarda il ruolo della Spagna in una missione internazionale e le implicazioni per la collaborazione all’interno dell’Alleanza Atlantica.

? Cosa sapere Washington minaccia la Spagna per il mancato sostegno militare nel Golfo contro l'Iran.. Il ritiro delle basi americane in territorio spagnolo mette a rischio la coesione NATO.. L’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo mette in guardia sulla fragilità del Patto Atlantico mentre indiscrezioni provenienti dal Pentagono suggeriscono possibili ritorsioni americane contro la Spagna per il suo mancato sostegno alle operazioni militari nel Golfo contro l’Iran. Il clima che circonda le dinamiche tra Washington e i partner europei si è fatto estremamente denso, proiettando l’attenzione sulle tensioni che potrebbero esplodere durante il prossimo vertice previsto ad Ankara nel mese di luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NATO, crisi con la Spagna: rischio basi militari e tensioni USA

Cosa succede in Iran Il regime è a rischio, tra proteste, morti e l’intervento degli USA di Trump

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