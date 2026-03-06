Sanchez dice di no ma Trump sta già usando le due basi militari Usa in Spagna Col trucco dello scalo

Il primo ministro spagnolo ha ribadito il suo rifiuto all'uso delle basi militari del paese da parte degli Stati Uniti, in particolare per operazioni contro l'Iran. Tuttavia, fonti indicano che Trump ha già impiegato le installazioni in Spagna, sfruttando lo scalo delle due basi militari. Sánchez ha espresso chiaramente il suo dissenso, ma le attività degli Stati Uniti continuano senza modifiche ufficiali.

Nel suo discorso "No alla guerra", rivolto alla nazione, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha puntato i piedi e si è esposto in prima persona contro Donald Trump, vietando agli Stati Uniti di utilizzare le basi situate sul territorio spagnolo per attaccare l'Iran. Tuttavia, secondo un articolo del quotidiano El Mundo, dall'inizio del conflitto ci sono stati decine di "movimenti" a Rota e Morón, tra arrivi e partenze, di aerei militari statunitensi. Rota e Morón sono le uniche due basi Usa in Spagna, ma rappresentano due punti essenziali e di grande importanza strategica per l'operazione in Medio Oriente. La base aeronavale di Rota si trova a Cadice e ospita quartier generale della U. 🔗 Leggi su Today.it

Basi militari e sanzioni sul commercio: è scontro aperto Usa-Spagna. Trump: "Stanno collaborando". Ma il ministro degli Esteri spagnolo smentisceÈ scontro aperto tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Spagna, con l’Unione europea che si schiera compatta a difesa di uno dei suoi Stati membri.

Sanchez nega le basi agli Usa: gli aerei americani lasciano la SpagnaIl presidente del governo di Madrid ha infatti vietato all’alleato americano di usare come hub di rifornimento le basi di Moron de la Frontera, in...

Sánchez risponde a Trump: La Spagna dice no alla guerra, non saremo complici per timore di rappresaglieIl primo ministro spagnolo risponde alle minacce dalla Casa Bianca, ricordando cosa accadde in Iraq: La guerra in Iran non porterà a un ordine ... huffingtonpost.it

Corrado (PD): Sánchez dice no alla guerra di Trump. La Spagna è dalla parte giusta della storiapoliticamentecorretto.com - Corrado (PD): Sánchez dice no alla guerra di Trump. La Spagna è dalla parte giusta della storia ... politicamentecorretto.com

«No alla guerra». Pedro Sanchez si fa portavoce di chi non rimpiange l'Ayatollah Khamenei ma, allo stesso tempo, ha sin dall'inizio considerato l'attacco preventivo all'Iran una violazione del diritto internazionale https://www.ilcentro.it/sanchez-dice-no-alla-gue - facebook.com facebook

. @paolomieli: "L'ARCI di Roma con un manifesto dice che Sanchez è per il NO al referendum, ma in Spagna c'è la separazione delle carriere dei giudici" x.com