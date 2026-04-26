Napoli travolge la Cremonese 4-0 | vittoria convincente che pesa sulla gestione Giampaolo

Il Napoli ha battuto la Cremonese con il punteggio di 4-0 in una partita disputata di recente. La squadra di casa ha segnato quattro gol senza subirne. La gara ha avuto un impatto sulla gestione tecnica dell’allenatore della Cremonese. La partita si è conclusa con il Napoli che ha dominato sul campo, dimostrando un’ampia supremazia durante i 90 minuti.

"> Partita Stellare: Napoli Domina Cremonese 4-0 Una Vittoria Schiacciante per il Napoli. Napoli ha mostrato il suo potere in campo con una vittoria convincente di 4-0 contro il Cremonese, mettendo in pausa i festeggiamenti per il titolo dell’Inter almeno per un’altra settimana. Questa prestazione rafforza ulteriormente le speranze dei partenopei di qualificarsi per la prossima Champions League. La gara, svoltasi il 24 aprile 2026, ha visto il Napoli brillare grazie a una serie di acquisti strategici negli ultimi due anni. La serata ha visto protagonisti Scott McTominay, Rasmus Hojlund, Kevin De Bruyne e Alisson Santos, ognuno dei quali ha contribuito in modo decisivo al punteggio finale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli travolge la Cremonese 4-0: vittoria convincente che pesa sulla gestione Giampaolo. Notizie correlate La Cremonese espugna il Tardini, esordio con vittoria per GiampaoloLe reti di Maleh e Vandeputte regalano tre punti fondamentali ai grigiorossi PARMA - La cura Giampaolo porta subito tre punti alla Cremonese. Milano travolge Cremona: Brooks protagonista, vittoria 86-67 e ritorno convincente di coach Poeta in panchina.L’Olimpia Milano ha confermato la propria superiorità nel campionato italiano di basket, imponendosi con un netto 86-67 sulla Vanoli Cremona al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Napoli travolge la Cremonese 4-0; Serie A, il Napoli travolge 4-0 la Cremonese e rimanda lo scudetto dell’Inter; Il Napoli travolge la Cremonese e rimanda lo Scudetto Inter: scatto Champions prima di Milan-Juve; IL NAPOLI TRAVOLGE LA CREMONESE: 4-0 E RITORNO AL SUCCESSO. Napoli travolge la Cremonese 4-0: vittoria convincente che pesa sulla gestione Giampaolo.Napoli ha mostrato il suo potere in campo con una vittoria convincente di 4-0 contro il Cremonese, mettendo in pausa i festeggiamenti per il titolo dell’Inter almeno per un’altra settimana. Questa ... napolipiu.com Napoli travolge la Cremonese 4-0: valutazioni dei giocatori con De Bruyne e McTominay protagonisti.NAPOLI, ITALIA – 24 APRILE: Kevin De Bruyne di SSC Napoli celebra dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e US Cremonese allo Stadio Diego Armando ... napolipiu.com Napoli travolge se stessa e Trento nel terzo quarto: gli highlights #LBASerieA | #pianetabasket x.com Serie A, il Napoli travolge 4-0 la Cremonese e rimanda lo scudetto dell’Inter - facebook.com facebook