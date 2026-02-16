Milano travolge Cremona | Brooks protagonista vittoria 86-67 e ritorno convincente di coach Poeta in panchina
Milano sconfigge Cremona con un punteggio di 86-67, dopo una partita in cui Brooks mette a segno molti punti. La vittoria segna il ritorno in panchina di coach Poeta, che ha guidato la squadra con decisione. I giocatori dell’Olimpia Milano hanno mostrato una buona energia, sfruttando le occasioni per allungare nel punteggio fin dall’inizio.
Milano domina Cremona: 86-67 al PalaRadi, Brooks guida la fuga. L’Olimpia Milano ha confermato la propria superiorità nel campionato italiano di basket, imponendosi con un netto 86-67 sulla Vanoli Cremona al PalaRadi. La partita, disputata il 15 febbraio 2026, ha visto i milanesi prendere il controllo del gioco fin dal primo quarto, trascinati da una prestazione eccezionale di Armoni Brooks e dal ritorno in panchina di coach Peppe Poeta, accolto con entusiasmo dal pubblico. Primi minuti combattuti, la reazione di Milano. L’incontro si è aperto con un Cremona determinata a imporre il proprio ritmo, cercando di contrastare la potenza offensiva dell’Olimpia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Poeta parte bene: Shields e Brooks volano, Milano vince fuori col Maccabi in Eurolega
Olimpia Milano, coach Messina si dimette: Poeta nuovo allenatoreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'EA7 Emporio Armani Milano batte la Vanoli Basket Cremona per 67-86 con Brooks e LeDay protagonisti; Basket, Serie A: la Virtus Bologna piega Udine 90-86 ed è sola in testa.
Olimpia Milano inarrestabile: Cremona viene sconfitta 86-67 al PalaRadiNiente da fare per la Vanoli, che priva di Casarin e del nuovo arrivo Udom, si inchina al PalaRadi ad un’Olimpia Milano tutt’altro che in vena di sconti: finisce 86-67 per le Scarpette Rosse del grand ... cremonaoggi.it
Cremona vs Olimpia Milano: diretta (gara ferma, 55-76 con 5:47 da giocare, 4Q)CREMONA VS MILANO: DIRETTA 4Q Live - Ultimo quarto di ampio garbage time. Ndiaye perde palla da solo, Mannion segna i liberi del 50-72 con 7:30. Mannion trova Ricci, due punti per lui. Una ... pianetabasket.com
Pallavolo A1F - Milano travolgente a Busto, la coppia Egonu-Piva manda al tappeto l'Uyba x.com
MILANO CORTINA | La caduta degli dei, Malinin in lacrime e ottavo posto- Il re del pattinaggio sbaglia, oro al kazako Shaidorov. "La pressione ti travolge, è la maledizione dei Giochi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/2 facebook