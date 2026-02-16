Milano travolge Cremona | Brooks protagonista vittoria 86-67 e ritorno convincente di coach Poeta in panchina

Milano sconfigge Cremona con un punteggio di 86-67, dopo una partita in cui Brooks mette a segno molti punti. La vittoria segna il ritorno in panchina di coach Poeta, che ha guidato la squadra con decisione. I giocatori dell’Olimpia Milano hanno mostrato una buona energia, sfruttando le occasioni per allungare nel punteggio fin dall’inizio.

Milano domina Cremona: 86-67 al PalaRadi, Brooks guida la fuga. L’Olimpia Milano ha confermato la propria superiorità nel campionato italiano di basket, imponendosi con un netto 86-67 sulla Vanoli Cremona al PalaRadi. La partita, disputata il 15 febbraio 2026, ha visto i milanesi prendere il controllo del gioco fin dal primo quarto, trascinati da una prestazione eccezionale di Armoni Brooks e dal ritorno in panchina di coach Peppe Poeta, accolto con entusiasmo dal pubblico. Primi minuti combattuti, la reazione di Milano. L’incontro si è aperto con un Cremona determinata a imporre il proprio ritmo, cercando di contrastare la potenza offensiva dell’Olimpia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.