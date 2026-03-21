La Cremonese espugna il Tardini esordio con vittoria per Giampaolo

La Cremonese ha vinto la sua prima partita sotto la guida di Giampaolo, battendo il Parma al Tardini. Le reti di Maleh e Vandeputte sono state decisive per il risultato finale. La squadra ha conquistato tre punti importanti in questa giornata di campionato. La partita si è conclusa con la Cremonese che ha ottenuto una vittoria esterna.

Le reti di Maleh e Vandeputte regalano tre punti fondamentali ai grigiorossi PARMA - La cura Giampaolo porta subito tre punti alla Cremonese. I grigiorossi, infatti, espugnano 2-0 il Tardini di Parma nel match valido per la trentesima giornata di Serie A 20252026: decidono le reti di Youssef Maleh e Jari Vandeputte. La squadra ospite rischia subito di combinare una frittata con un errore in disimpegno che permette a Ondrejka di intercettare il pallone, ma Grassi rimedia con una buona chiusura. Al 6' Vandeputte va alla conclusione, ma trova l'attenta respinta in corner di Suzuki. La partita stenta a decollare, ma al 20' Bonazzoli, su assist di Pezzella, prova la sua ormai classica magia in rovesciata: la sfera termina di poco alta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Cremonese espugna il Tardini, esordio con vittoria per Giampaolo Articoli correlati Leggi anche: La Cremonese si rialza con Giampaolo, colpaccio al Tardini Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Cremonese passa a Parma all’esordio di Giampaolo, alle 18 tocca al Milandi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Aggiornamenti e notizie su Cremonese espugna Temi più discussi: La Fiorentina espugna Cremona e allontana la serie B; Cremonese-Fiorentina, Vanoli: Vittoria fondamentale, ma piedi per terra. In Polonia sarà dura; Offanengo espugna Marsala 3-1 con una Bellia da 27 punti; La Fiorentina travolge la Cremonese nel posticipo e si porta a +4 sulla terzultima posizione. La Cremonese espugna il Tardini, esordio con vittoria per GiampaoloPARMA (ITALPRESS) - La cura Giampaolo porta subito tre punti alla Cremonese. I grigiorossi, infatti, espugnano 2-0 il Tardini di Parma nel match valido per ... italpress.com Cremonese, Giampaolo parte bene: vittoria all'esordio contro il Parma, Maleh e Vandeputte decisiviI lombardi svoltano la partita nella ripresa grazie alla magia dell'ex Lecce e al belga che sfrutta l'incredibile assist di Vardy: ritorno alla vittoria dopo quasi quattro mesi ... corrieredellosport.it Buona la prima per Giampaolo! La Cremonese espugna il Tardini grazie alle reti di Maleh e Vandeputte. I grigiorossi ritrovano la vittoria che mancava dal 7 dicembre! facebook Tripla di Bilan con 0,7": la Germani Brescia espugna il PalaRadi di Cremona x.com