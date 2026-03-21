La Cremonese espugna il Tardini esordio con vittoria per Giampaolo

Da ilgiornaleditalia.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cremonese ha vinto la sua prima partita sotto la guida di Giampaolo, battendo il Parma al Tardini. Le reti di Maleh e Vandeputte sono state decisive per il risultato finale. La squadra ha conquistato tre punti importanti in questa giornata di campionato. La partita si è conclusa con la Cremonese che ha ottenuto una vittoria esterna.

Le reti di Maleh e Vandeputte regalano tre punti fondamentali ai grigiorossi PARMA - La cura Giampaolo porta subito tre punti alla Cremonese. I grigiorossi, infatti, espugnano 2-0 il Tardini di Parma nel match valido per la trentesima giornata di Serie A 20252026: decidono le reti di Youssef Maleh e Jari Vandeputte. La squadra ospite rischia subito di combinare una frittata con un errore in disimpegno che permette a Ondrejka di intercettare il pallone, ma Grassi rimedia con una buona chiusura. Al 6' Vandeputte va alla conclusione, ma trova l'attenta respinta in corner di Suzuki. La partita stenta a decollare, ma al 20' Bonazzoli, su assist di Pezzella, prova la sua ormai classica magia in rovesciata: la sfera termina di poco alta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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