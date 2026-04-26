Un sondaggio condotto a Napoli riguarda il futuro di un calciatore della Serie A, con il nome di Davide Frattesi che viene fatto circolare come possibile obiettivo della squadra partenopea. Secondo fonti, l’Inter valuta il centrocampista oltre i trenta milioni di euro, mentre il club partenopeo sembra interessato a valutare la situazione. La trattativa resta aperta e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Davide Frattesi finisce nel mirino del Napoli come riporta Matteo Moretto, ma l’Inter chiede oltre trenta milioni per il centrocampista. Conte valuta l’opzione, la dirigenza partenopea frena. Frattesi nel progetto Napoli: Conte e Manna lo monitorano. Giovanni Manna non smette di scandagliare il mercato in vista della prossima sessione estiva. Il direttore sportivo del Napoli lavora in sinergia con Antonio Conte, il quale mantiene piena intenzione di rispettare il contratto con il club azzurro nonostante l’incertezza ancora presente sul suo futuro. Tra i profili esaminati spunta anche quello di Frattesi, centrocampista nerazzurro che rappresenta una soluzione tattica interessante per il centrocampo partenopeo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, sondaggio per il calciatore della Serie A: è in uscita

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