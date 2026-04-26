Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver aggredito la fidanzata e aver minacciato di far esplodere la propria abitazione. Quando i Carabinieri sono intervenuti, l’uomo si era barricata all’interno dell’appartamento, facendo temere un esito grave. Le forze dell’ordine sono riuscite a entrare e a bloccare la situazione, evitando potenziali conseguenze per le persone presenti.

Aggredisce la fidanzata e si barrica in casa minacciando un’esplosione: intervento dei Carabinieri evita conseguenze gravi. Momenti di forte tensione nella notte a Napoli, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 23enne di origine peruviana dopo un intervento scattato per un episodio di violenza domestica degenerato in una minaccia ben più grave. La segnalazione per un’aggressione. L’allarme è scattato in Vico Conte di Mola, dove al numero di emergenza 112 è stata segnalata un’aggressione ai danni di una giovane donna da parte del fidanzato. I Carabinieri si sono recati immediatamente sul posto per verificare quanto stava accadendo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, minaccia di far esplodere casa: arrestato 23enne

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