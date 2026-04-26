Nella zona di Posillipo, un furto ha coinvolto una banda di ladri che si è introdotta in un appartamento mentre i proprietari erano presenti. Durante l’episodio, sono stati rapinati anche due persone, che sono state trovate in stato di alterazione. La banda è riuscita a fuggire portando via un diamante dal valore stimato di 300 mila euro. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi e sui responsabili.

Furto milionario a Posillipo, dove una banda di ladri esperti è riuscita a introdursi in un appartamento mentre i proprietari dormivano. I coniugi, insieme alla collaboratrice domestica, si sono risvegliati intontiti, forse a causa di una sostanza utilizzata dai malviventi per agire indisturbati. Una volta dentro, i ladri hanno ripulito l’abitazione, portando via denaro, gioielli e oggetti preziosi per un valore complessivo vicino al mezzo milione di euro. Le vittime, un imprenditore tessile in pensione e la moglie, si sono accorte subito dell’entità del colpo: spariti contanti, argenteria e diversi gioielli, ma soprattutto un diamante da 26 carati dal grande valore affettivo ed economico, stimato intorno ai 300mila euro.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Napoli, drogati e rapinati a Posillipo: banditi in fuga con un diamante da 300mila euro

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