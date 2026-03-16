Conte Napoli l’ex Juve dice addio a fine stagione? La decisione è stata presa Le ultimissime sul futuro del tecnico leccese

Da juventusnews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex allenatore della Juventus ha annunciato che lascerà il Napoli alla fine della stagione. La decisione è stata presa e si attende un incontro con il presidente per chiarire i dettagli. Secondo le ultime notizie, le due parti potrebbero continuare a collaborare fino almeno al 2027. La situazione resta in evoluzione e si aspettano aggiornamenti ufficiali.

Conte Napoli, si attende l’incontro con ADL per un quadro più chiaro. Ma le strade non dovrebbero separarsi almeno fino al 2027. Le ultime. Il futuro della panchina azzurra sembra ormai tracciato nel segno della stabilità. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il binomio composto da Conte Napoli è destinato a proseguire con reciproca soddisfazione anche per la terza stagione consecutiva. Il tecnico leccese, arrivato all’ombra del Vesuvio nel giugno 2024, pare intenzionato a rispettare i termini del contratto, un segnale forte di come il progetto tecnico stia finalmente trovando quella solidità che era mancata nel turbolento post-scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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