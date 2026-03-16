Conte Napoli l’ex Juve dice addio a fine stagione? La decisione è stata presa Le ultimissime sul futuro del tecnico leccese

L'ex allenatore della Juventus ha annunciato che lascerà il Napoli alla fine della stagione. La decisione è stata presa e si attende un incontro con il presidente per chiarire i dettagli. Secondo le ultime notizie, le due parti potrebbero continuare a collaborare fino almeno al 2027. La situazione resta in evoluzione e si aspettano aggiornamenti ufficiali.

Conte Napoli, si attende l’incontro con ADL per un quadro più chiaro. Ma le strade non dovrebbero separarsi almeno fino al 2027. Le ultime. Il futuro della panchina azzurra sembra ormai tracciato nel segno della stabilità. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il binomio composto da Conte Napoli è destinato a proseguire con reciproca soddisfazione anche per la terza stagione consecutiva. Il tecnico leccese, arrivato all’ombra del Vesuvio nel giugno 2024, pare intenzionato a rispettare i termini del contratto, un segnale forte di come il progetto tecnico stia finalmente trovando quella solidità che era mancata nel turbolento post-scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Napoli, l’ex Juve dice addio a fine stagione? La decisione è stata presa. Le ultimissime sul futuro del tecnico leccese Articoli correlati Vlahovic convocato per Juve Pisa? La decisione è stata presa . Le ultimissime sul serboOpenda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. Glasner Crystal Palace: il tecnico lascerà il club inglese a fine stagione! Decisione presa, le sue parole scuotono la Premier LeagueUn fulmine a ciel sereno, o forse una cronaca di un addio annunciato, scuote la Londra calcistica, sponda Eagles. Juventus - Napoli....era rigore Ecco le parole di Conte Una selezione di notizie su Conte Napoli Temi più discussi: Conte e De Laurentiis si vedranno a maggio. L’ex ct verso la conferma; LUIGI GARZYA: CONTE UN VINCENTE DA SEMPRE. A NAPOLI STA BENISSIMO; Napoli-Torino, intervista Dino Zoff: Conte resti in azzurro. Vergara in nazionale? Sì; L'EX DS JACOMUZZI: CONTE NON MOLLA MAI: CON IL SUPPORTO DELLA SOCIETÀ PUÒ RESTARE A LUNGO. Napoli più giovane e acquisti mirati: l’incontro tra Conte, De Laurentiis e Manna è in agendaIl discorso sul futuro apre alla possibilità di un ciclo triennale. L’incontro con ADL e Manna è in agenda a Champions acquisita ... corrieredellosport.it Napoli, Conte rapito da Jean Butez: Meret potrebbe lasciare a fine stagioneIl portiere friulano, a lungo protagonista del doppio scudetto azzurro negli ultimi tre anni, potrebbe lasciare il club già nella prossima finestra estiva. gonfialarete.com Conte e Napoli vanno verso il terzo anno assieme come da contratto ma, se improvvisamente venisse meno la sintonia e la visione condivisa del futuro, il club non vuole farsi trovare impreparato come accaduto con Spalletti che, vinto lo scudetto, decise di an - facebook.com facebook Napoli, piano B in caso di divorzio da Conte: l'identikit del nuovo allenatore #napoli x.com