Manna è in dubbio per il prossimo anno dopo la deludente campagna acquisti della scorsa estate Tmw

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli da due anni, è sotto scrutinio dopo la campagna acquisti estiva che non ha soddisfatto le aspettative. La squadra ha acquistato alcuni giocatori, ma i risultati non sono stati quelli sperati, portando a discussioni sulla sua gestione. La sua posizione nel club è ora oggetto di attenzione in vista delle prossime decisioni.

La maggior parte degli acquisti rischiano di rimanere sul groppone. Conte è considerato il meno colpevole e potrebbe guidare la squadra un'altra stagione. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli da appena due anni, si ritrova al centro delle polemiche. Nonostante uno Scudetto già in bacheca, le sue scelte sul mercato stanno mettendo a dura prova la pazienza del club: investimenti milionari su Beukema, Lucca e Lang, più altri acquisti costosi come Marianucci e Miguel Gutierrez, rischiano di diventare un boomerang. “Perché se tra giugno e agosto sono arrivati Beukema, Lucca e Noa Lang, in inverno gli acquisti sono stati Giovane (20 milioni totali, anche se è un’operazione particolare da 2 milioni più 18 di bonus) e Alisson Santos, 3,5 milioni di euro per il solo prestito oneroso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

