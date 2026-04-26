Napoli Pasquale Lettieri la critica come ponte tra linguaggi e territorio | oggi il compleanno del critico d’arte celebrato da centinaia di fan

A Napoli, centinaia di persone si sono radunate per celebrare il compleanno di Pasquale Lettieri, critico d’arte e curatore indipendente. Con una carriera dedicata all’analisi di linguaggi artistici e alla connessione con il territorio, Lettieri è riconosciuto nel panorama dell’arte contemporanea italiana. La sua attività si distingue per un approccio che combina attenzione critica e capacità di divulgazione, rendendolo una figura nota tra appassionati e professionisti del settore.

Nel panorama dell’arte contemporanea italiana, Pasquale Lettieri si è ritagliato nel tempo un ruolo riconoscibile come critico d’arte e curatore indipendente, capace di coniugare rigore analitico e vocazione divulgativa. Proprio nella giornata di oggi, in cui ricorre il suo compleanno, il suo nome è tornato al centro dell’attenzione anche sui social, dove centinaia di messaggi di auguri da parte di fan, amici e appassionati stanno testimoniando l’affetto e la stima nei confronti di una delle figure più seguite della scena artistica italiana contemporanea. Formatosi in ambito umanistico, Lettieri ha sviluppato una ricerca orientata all’arte contemporanea, con particolare interesse per le intersezioni tra arti visive, fotografia, installazione e sperimentazioni multimediali.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Napoli. Pasquale Lettieri, la critica come ponte tra linguaggi e territorio: oggi il compleanno del critico d’arte celebrato da centinaia di fan Notizie correlate Leggi anche: L’arte come ponte tra Napoli e il mondo: protagonista il critico Pasquale Lettieri “L’Approfondimento”, il salotto globale de La Prima Pagina: Pasquale Lettieri super ospite del venerdìVenerdì 10 aprile alle ore 19:30 (CET) torna l’appuntamento con “L’Approfondimento”, il format audio-video di punta del Gruppo editoriale...