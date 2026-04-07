L’Approfondimento il salotto globale de La Prima Pagina | Pasquale Lettieri super ospite del venerdì

Venerdì 10 aprile alle 19:30 si svolgerà un nuovo appuntamento con “L’Approfondimento”, il format di La Prima Pagina. La trasmissione si svolge in diretta e vede la partecipazione di ospiti provenienti da diversi settori. In questa occasione, sarà presente Pasquale Lettieri come super ospite. La puntata si concentrerà su temi di attualità e approfondimenti che coinvolgono il panorama internazionale.

Venerdì 10 aprile alle ore 19:30 (CET) torna l’appuntamento con “L’Approfondimento”, il format audio-video di punta del Gruppo editoriale multinazionale e multilingue La Prima Pagina, che ogni settimana accende i riflettori sui protagonisti del panorama culturale, artistico ed economico internazionale. Un salotto digitale ormai consolidato, capace di coniugare analisi, dialogo e narrazione, offrendo al pubblico contenuti di qualità e uno sguardo autentico sull’attualità. Protagonista della prossima puntata sarà il critico d’arte Pasquale Lettieri, figura di riferimento nel panorama artistico contemporaneo e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “L’Approfondimento”, il salotto globale de La Prima Pagina: Pasquale Lettieri super ospite del venerdì Leggi anche: Sanremo, annunciato il super ospite della prima serata del Festival Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata del FestivalTiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio.