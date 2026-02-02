Salerno lite a coltellate tra due studenti fuori scuola | ragazzi trasportati in ospedale uno di loro ferito al collo

Questa mattina a Salerno una lite tra due studenti si è trasformata in una colluttazione con coltellate. I ragazzi, entrambi 16enni, sono stati portati in ospedale. Uno di loro ha riportato una ferita al collo, mentre l’altro ha ferite più lievi. La rissa è avvenuta fuori dalla scuola nel quartiere Mercatello, in zona orientale. Le autorità stanno indagando sui motivi che hanno portato a questa escalation di violenza tra due ragazzi che, secondo le prime ricostruzioni, avevano già dei dissidi in passato.

Lite finisce nel sangue a Mercatello, zona orientale di Salerno. Protagonisti due 16enni che, stando alle ricostruzioni, avrebbero avuto precedenti acredini per motivi che dovranno essere chiariti dalle indagini affidate alla squadra mobile della questura di Salerno. I due sono studenti dell'istituto "Galilei-Di Palo", la lite finita con una sola coltellata è scoppiata all'uscita di scuola. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Salerno: l'aggressore se l'è cavata con una ferita a un dito mentre l'altro non è in pericolo di vita ma dovrà restare in osservazione per la notte, avendo subito una ferita al collo.

