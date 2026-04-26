Napoli lite per una ragazza | due sedicenni accoltellati a Bacoli fermato un 17enne

Due ragazzi di 16 anni sono stati feriti con armi da taglio durante una lite avvenuta nel giorno del 25 aprile a Marina Grande, nel comune di Bacoli. La discussione sarebbe nata per motivi legati a una ragazza. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in relazione all'aggressione. Il procuratore ha commentato l'aumento dell’uso di armi tra i giovani in questa zona.

L’aggressione nel giorno del 25 aprile a Marina Grande. Il procuratore Policastro: “Uso crescente delle armi tra i giovanissimi” Una lite per una ragazza sarebbe all’origine dell’accoltellamento di due sedicenni avvenuto a Bacoli, in provincia di Napoli, nel pomeriggio del 25 aprile. L’episodio si è verificato nei pressi del porto di Marina Grande, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112. Giunti sul posto, i militari hanno trovato due ragazzi, entrambi 16enni residenti a Pozzuoli, feriti da alcune coltellate superficiali. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirli sarebbe stato un 17enne del posto, al culmine di una discussione degenerata in violenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, lite per una ragazza: due sedicenni accoltellati a Bacoli, fermato un 17enne Notizie correlate Omicidio Gabriele Vaccaro, la svolta: fermato un 17enne. L'ombra di una lite per una ragazzaL'inchiesta sull'omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne siciliano brutalmente ucciso nella notte tra il 18 e il 19 aprile a Pavia, ha subito... Due 16enni accoltellati a Bacoli: l’aggressore 17enne scappa, i genitori lo portano in casermaLa vicenda a Bacoli, nei Campi Flegrei: i due sedicenni sono rimasti feriti in maniera lieve. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A, al Maradona il Napoli batte la Cremonese 4-0; Lite in strada tra due persone, uomo colpito all'addome con due fendenti: un arresto per tentato omicidio; Bacoli, rissa per una ragazza contesa due minori accoltellati da un coetaneo; Accoltellò un sedicenne mentre provava a sedare una lite, minorenne arrestato per tentato omicidio. Napoli, lite per una ragazza: due minorenni feriti a coltellate. Denunciato 17enneLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, lite per una ragazza: due minorenni feriti a coltellate. Denunciato 17enne ... tg24.sky.it Lite per una ragazza, accoltella 16enniDue ragazzi 16enni sono stati accoltellati a Bacoli (Napoli) da un 17enne del posto. La lite per una ragazza. rainews.it Napoli non è solo la città dei mille colori, ma anche un laboratorio di primati spesso dimenticati. Era il 1806 quando Giuseppe Bonaparte istituì nel capoluogo partenopeo il primo corpo dei Pompieri dell'Italia preunitaria. Un'intuizione che nasce nel periodo del - facebook.com facebook Milan Femminile, #Bakker delusa dopo il Napoli: "Abbiamo perso due punti oggi" #SempreMilan x.com