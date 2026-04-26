Napoli lite per una ragazza | due sedicenni accoltellati a Bacoli fermato un 17enne

Da ildifforme.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazzi di 16 anni sono stati feriti con armi da taglio durante una lite avvenuta nel giorno del 25 aprile a Marina Grande, nel comune di Bacoli. La discussione sarebbe nata per motivi legati a una ragazza. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in relazione all'aggressione. Il procuratore ha commentato l'aumento dell’uso di armi tra i giovani in questa zona.

L’aggressione nel giorno del 25 aprile a Marina Grande. Il procuratore Policastro: “Uso crescente delle armi tra i giovanissimi” Una lite per una ragazza sarebbe all’origine dell’accoltellamento di due sedicenni avvenuto a Bacoli, in provincia di Napoli, nel pomeriggio del 25 aprile. L’episodio si è verificato nei pressi del porto di Marina Grande, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112. Giunti sul posto, i militari hanno trovato due ragazzi, entrambi 16enni residenti a Pozzuoli, feriti da alcune coltellate superficiali. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirli sarebbe stato un 17enne del posto, al culmine di una discussione degenerata in violenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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