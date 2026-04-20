Omicidio Gabriele Vaccaro la svolta | fermato un 17enne L' ombra di una lite per una ragazza

Le autorità italiane hanno fermato un ragazzo di 17 anni in relazione all'omicidio di un giovane di 25 anni avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 aprile a Pavia. L'indagine si concentra su una possibile lite tra le due persone coinvolte, legata a una ragazza. La polizia ha comunicato il fermo e sta continuando le verifiche per chiarire i dettagli dell'accaduto.

L'inchiesta sull'omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne siciliano brutalmente ucciso nella notte tra il 18 e il 19 aprile a Pavia, ha subito un'accelerazione decisiva. Gli inquirenti hanno fermato un ragazzo di 17 anni di origini egiziane, ritenuto il presunto esecutore materiale del.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate L'omicidio di Gabriele Vaccaro, dopo una lunga notte di interrogatori fermato un 17enneUn diciassettenne di origini egiziane è stato fermato dopo un lunghissimo interrogatorio in Questura. Leggi anche: Pavia: fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne; Omicidio Gabriele Vaccaro in un parcheggio a Pavia, fermato un 16enne; L'omicidio di Gabriele Vaccaro, dopo una lunga notte di interrogatori fermato un 17enne. Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato 16enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggio con un cacciaviteFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un fendente al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia ... virgilio.it Omicidio Pavia, fermato il presunto killer di Gabriele Vaccaro: è un 17enneIl minorenne fermato insieme ad altri due ragazzi è di origini egiziane, avrebbe sferrato lui il colpo mortale ... tg.la7.it Svolta nel delitto di Pavia. Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area Ca facebook Omicidio a Pavia, il killer di Gabriele Vaccaro è un 16enne: l’agguato dopo la lite in un bar e la ferita che non sembrava grave: «Portatemi a casa» x.com