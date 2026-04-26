Due 16enni accoltellati a Bacoli | l'aggressore 17enne scappa i genitori lo portano in caserma

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bacoli, nei Campi Flegrei, due ragazzi di 16 anni sono stati feriti con un'arma da taglio durante un episodio di lite. L'aggressore, un ragazzo di 17 anni, si è allontanato immediatamente dopo l'aggressione, ma è stato poi condotto in caserma dai propri genitori. I due giovani sono stati soccorsi e medicati per ferite lievi. La vicenda sembra essere nata da motivi considerati futili.

La vicenda a Bacoli, nei Campi Flegrei: i due sedicenni sono rimasti feriti in maniera lieve. Alla base della lite, ci sarebbero futili motivi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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