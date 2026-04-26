Due 16enni accoltellati a Bacoli | l'aggressore 17enne scappa i genitori lo portano in caserma

A Bacoli, nei Campi Flegrei, due ragazzi di 16 anni sono stati feriti con un'arma da taglio durante un episodio di lite. L'aggressore, un ragazzo di 17 anni, si è allontanato immediatamente dopo l'aggressione, ma è stato poi condotto in caserma dai propri genitori. I due giovani sono stati soccorsi e medicati per ferite lievi. La vicenda sembra essere nata da motivi considerati futili.

La vicenda a Bacoli, nei Campi Flegrei: i due sedicenni sono rimasti feriti in maniera lieve. Alla base della lite, ci sarebbero futili motivi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, due 16enni accoltellati da un coetaneo: è caccia all’aggressoreDue 16enni sono stati accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli. Marano, accoltellati due 16enni: identificato e rintracciato l’aggressore. Ha 15 anniIdentificato e rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Marano il presunto aggressore che ieri sera ha accoltellato due 16enni a Marano, in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Arzignano, regolamento di conti tra giovanissimi: accoltellato un 16enne, è grave; Pavia, rissa dopo serata in un locale: ucciso a coltellate operaio di 25 anni, ferito un suo amico; AR: 23enne accoltella a morte 2 donne, feriti bimba e aggressore; Pavia, accoltellato a morte nel posteggio. Fermato un 16enne. Due 16enni accoltellati a Bacoli: l’aggressore 17enne scappa, i genitori lo portano in casermaLa vicenda a Bacoli, nei Campi Flegrei: i due sedicenni sono rimasti feriti in maniera lieve. Alla base della lite, ci sarebbero futili motivi. Due sedicenni feriti con un coltello da un diciassettenn ... fanpage.it Lite per una ragazza, accoltella 16enniDue ragazzi 16enni sono stati accoltellati a Bacoli (Napoli) da un 17enne del posto. La lite per una ragazza. rainews.it #Napoli Dovrà rispondere di lesioni personale aggravate il 17enne che, nella notte, avrebbe ferito con un'arma da taglio due 16enni di Pozzuoli medicati poi dai Carabinieri intervenuti. La lite per una ragazza sarebbe all'origine dell'aggressione (Foto gener x.com Ucciso davanti al figlio 11enne: svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Massa. Un 17enne è accusato di omicidio volontario, mentre due 16enni sono indagati per rissa aggravata. La difesa parla di una “ricostruzione alternativa”. Indagini in corso. Ecco i dettagli - facebook.com facebook