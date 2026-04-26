Il Napoli si prepara a una nuova fase con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina. L'allenatore, noto per le sue scelte tattiche precise, ha iniziato a mettere in atto alcune modifiche nel modo di giocare della squadra. La sua presenza ha portato a cambiamenti nelle strategie e negli allenamenti, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e risollevare le sorti della squadra. La situazione attuale si concentra sulle prime mosse del nuovo tecnico e sulle reazioni dei giocatori.

Napoli, 26 aprile 2026 - L'immagine di un Antonio Conte integralista nel suo credo tattico è stata da tempo spazzata via: per la precisione proprio dal suo approdo sulla panchina del Napoli. Inizialmente, a farne le spese fu la tanto amata difesa a tre, messa in soffitta in nome del 4-3-3 che avrebbe condotto alla conquista dello scudetto al termine dello scorso campionato. Poi, complici le novità apportate dalla sessione di mercato della passata estate, il nuovo abito degli azzurri è diventato il 4-2-3-1, almeno fino alla prima grande crisi stagionale, quella di metà autunno, al contempo causa e conseguenza di una delle tante emergenze infortuni che hanno ridotto all'osso la rosa: a quel punto si passa al 3-4-2-1, e stavolta in pianta stabile dopo un tentativo iniziale di azzardare un 3-4-3 spregiudicato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, l'ennesima rivoluzione di Conte: le mosse per risvegliare gli azzurri

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