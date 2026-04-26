A Napoli, i dirigenti stanno già pensando al mercato estivo, concentrandosi sulle cessioni per recuperare circa 130 milioni di euro. La stagione in corso non è ancora terminata, ma la società ha iniziato a pianificare le prossime mosse per rafforzare la rosa. Le operazioni di mercato sono al centro delle discussioni del club, che vuole prepararsi in anticipo per la prossima finestra di trasferimenti.

La stagione non è ancora finita, ma in casa Napoli i dirigenti si sono messi subito a pianificare il mercato per farsi trovare preparati all’avvio della sessione estiva. Dopo una stagione complessa ma che con ogni probabilità si concluderà con la conferma degli azzurri nell’Europa che conta, il direttore sportivo Giovanni Manna guarda al tesoretto che potrebbe avere a disposizione per i nuovi investimenti. Si prevede una politica di mercato con spese e incassi bilanciati: per questo molto dipenderà dalla cifra che arriverà dai calciatori attualmente in prestito. Manna studia le mosse per l’estate: potenziale tesoretto a otto zeri. Dando uno sguardo alle operazioni già messe in atto nel corso di questa stagione, alcune di esse potrebbero portare al Napoli un incasso niente male.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il mercato passa dalle cessioni: 130 milioni in bilico

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