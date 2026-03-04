Milan dialogo in corso con Leao per il rinnovo del contratto | cifre e dettagli

Il Milan sta negoziando con Rafael Leao per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2028. L'attaccante portoghese, attualmente in forza al club, è al centro di un tavolo di trattative per definire nuovi termini contrattuali. Le discussioni sono in corso tra le parti senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è in corso il dialogo tra il Milan e Rafael Leao per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese, in scadenza il 30 giugno 2028. Ci sono già stati contatti, infatti, tra il club di Via Aldo Rossi e lo staff di Leao, composto dai suoi familiari, dai manager e dai suoi legali di fiducia. E altri contatti ancora ci saranno prossimamente. Nel giugno 2023, ha ricordato la 'rosea', Leao - che era giunto al Milan dal Lille nell'estate 2019 - firmò il rinnovo quadruplicando il proprio stipendio: passò, infatti, da 1,5 milioni di euro netti a stagione agli attuali 5,5 più bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

