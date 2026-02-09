Rinnovo Dimarco l’Inter vuole blindare il suo esterno da record | pronto un contratto da top! Ecco cifre e dettagli

L’Inter sta spingendo per rinnovare il contratto di Dimarco, considerato uno dei suoi esterni più promettenti. La società prepara un accordo da top player, con cifre importanti e dettagli ancora da definire. L’obiettivo è blindare il giocatore e garantirsi la sua continuità in vista della prossima stagione.

Federico Dimarco si conferma sempre più l'uomo ovunque di questa Inter. Nella valanga nerazzurra contro il Sassuolo, l'esterno ha messo a referto ben tre assist, salendo a quota tredici in campionato. Un rendimento mostruoso che lo rende un pezzo insostituibile nello scacchiere tattico di Cristian Chivu. Oltre alla qualità offensiva, Dimarco ha dimostrato una dedizione difensiva fuori dal comune, risultando decisivo anche con un salvataggio sulla linea a inizio gara che ha evitato un pomeriggio complicato ai suoi.

