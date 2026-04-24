Pellegrini Roma l’addio di Ranieri cambia tutto! Rinnovo in vista? Occhio a cosa può accadere in estate

Il cambio di allenatore alla guida della squadra di calcio di Roma ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La partenza dell’allenatore attuale, dopo un periodo di attività, ha lasciato aperte diverse possibilità riguardo al futuro del club. Si attendono aggiornamenti sulle decisioni prese dalla società e sui possibili sviluppi che potrebbero verificarsi durante la prossima sessione di mercato estiva.

Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti Bastoni Barcellona, la doppia mossa di Deco: tratta con Martin ma. L’indiscrezione dalla Spagna Pulisic Milan, i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitense Bayern Monaco, il futuro di Neuer resta un tema caldo! Il club è disposto a questo pur di rinnovargli il contratto Zoff incorona Motta: «Può andare molto lontano, mi ricorda Toldo.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri cambia tutto! Rinnovo in vista? Occhio a cosa può accadere in estate Notizie correlate Calcio serie C, il Perugia pensa al Campobasso con un occhio a Terni. Ecco cosa può accadere in classificaIl 2-2 strappato in rimonta nel derby avvicina ancora di più il Perugia al traguardo della salvezza senza passare dai playout, ma è ancora presto per... Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estateCalciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve, c'è la suggestione Pellegrini a parametro zero. Il romanista: Grande rapporto con Spalletti; Pellegrini-Roma, stallo totale sul rinnovo: futuro legato a Gasperini; La Roma lavora ai rinnovi più pesanti: Pellegrini riflette, Dybala cambia idea?; Roma, nodo rinnovi: da Dybala a Pellegrini, dialoghi in corso per Massara. Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri cambia tutto! Rinnovo in vista? Occhio a cosa può accadere in estate per lui e per altri senatoriPellegrini Roma, l'addio di Ranieri cambia tutto! Rinnovo in vista? Occhio a cosa può accadere in estate per lui e per altri senatori ... calcionews24.com Roma, Pellegrini annuncia: Ecco quando torno dall’infortunio. Sul mio futuro…Dichiarazioni Pellegrini Roma – Lorenzo Pellegrini, centrocampista in forza alla Roma allenata da Gian Piero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti in merito al suo futuro. Di s ... fantamaster.it GdS - Roma, cambio di scenario per Pellegrini e Mancini. E per Celik... x.com Caravaggio. Madonna dei Pellegrini. Basilica di Sant'Agostino, Roma - facebook.com facebook