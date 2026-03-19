A Napoli, si parla di futuro per Leonardo Spinazzola, il calciatore classe 1993 il cui contratto scade a breve. La società partenopea sta negoziando con l’esterno per un eventuale rinnovo, mentre nel frattempo una rivale prova a inserirsi nella corsa. La trattativa tra giocatore e club è in corso, ma non ci sono ancora decisioni definitive.

Grande è l’attenzione sul futuro di Leonardo Spinazzola. L’esterno classe 1993 è in scadenza di contratto, ma il Napoli sta trattando con il calciatore per un prolungamento del contratto. Le altre squadre, però, possono fare un tentativo per superare i partenopei e acquisire il calciatore a parametro zero. A provarci, è la Juventus di Luciano Spalletti. Spinazzola tra il Napoli e la Juve? La situazione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus si è inserita per Leonardo Spinazzola. I bianconeri sarebbero disposti a offrire due anni di contratto, superando l’offerta di uno più opzione proveniente dal Napoli. Le condizioni dei bianconeri appaiono più vantaggiose, ma per rispetto Spinazzola vuole dare priorità agli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, dal possibile rinnovo all’addio? La storica rivale ci prova!

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