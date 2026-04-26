Il Napoli si prepara a tornare in campo contro il Cremonese, con l'obiettivo di riprendere il cammino interrotto. Il tecnico ha sottolineato l'importanza di ripartire con determinazione, evidenziando l'atteggiamento serio e umile di alcuni giocatori chiave. La squadra si concentra sulla prossima partita, cercando di mettere in pratica le indicazioni date in allenamento per ottenere i risultati sperati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI, ITALIA – Antonio Conte, allenatore del SSC Napoli, ha sottolineato l’importanza di “riattivarsi” in vista della sfida contro il Cremonese. Il match, cruciale per la corsa alla qualificazione nelle posizioni di vertice della Serie A, si svolgerà stasera allo Stadio Diego Armando Maradona, a partire dalle 19:45 BST (20:45 ora locale). La squadra partenopea, dopo una sconfitta in casa contro la Lazio, appare determinata a recuperare terreno e mantenere viva la speranza di un posto tra le prime quattro del campionato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Cremonese: Conte, “Dobbiamo ripartire. Alisson è serio e umile.”

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