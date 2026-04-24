Napoli-Cremonese Conte | Oggi dobbiamo riprendere il cammino Allison? Ragazzo serio

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare la Cremonese dopo la sconfitta contro la Lazio, che ha messo in discussione la sua recente serie positiva. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di riprendere il cammino e ha commentato il comportamento di Allison, definendolo un ragazzo serio. La partita rappresenta un'occasione per rilanciare le ambizioni nel campionato e in vista della prossima Champions League.

Per il riscatto. Per la Champions League. Il Napoli di Antonio Conte deve rifarsi dopo la brutta prestazione offerta settimana scorsa contro la Lazio di Maurizio Sarri, con l'obiettivo di consolidare il piazzamento tra le prime quattro posizioni e con la voglia di tornare al secondo posto, sopra al Milan di Allegri. Queste le parole di Conte prima della partita contro la Cremonese ai microfoni di Dazn: «I ragazzi hanno capito alcune situazioni che non sono andate con la Lazio. Abbiamo avuto il 70% del possesso palla e non siamo stati cattivi sotto porta. Ne abbiamo parlato. Oggi dobbiamo riprendere il cammino e sappiamo che sarà una partita dura.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Cremonese, Conte: «Oggi dobbiamo riprendere il cammino. Allison? Ragazzo serio» Cremonese-Napoli, Conte vuole tornare al successo fuori casa Notizie correlate Leggi anche: Patto per il Nord ricorda Bossi: «Dobbiamo riprendere quel discorso» Conte cambia il Napoli: svolta verso la CremoneseIl Napoli si avvicina alla sfida con la Cremonese con l’idea di cambiare parecchio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, contro la Cremonese torna Rrahmani: Conte pronto a rilanciarlo titolare; Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A, c'è Napoli-Cremonese: Conte per rilanciarsi e rimandare la festa dell'Inter; Napoli-Cremonese, la probabile formazione scelta da Conte. Napoli-Cremonese 0-0, Conte conferma De Bruyne e rilancia Alisson dal primo (LIVE)Il Napoli di Conte affronta la Cremonese al Maradona nel match di venerdì sera. Tornano titolari dal primo minuto Alisson e Rrahmani ... ilnapolista.it Napoli-Cremonese, formazioni ufficiali: Conte ritrova un leader, la decisione su De Bruyne, Anguissa e HojlundAncora emergenza per gli azzurri in una serata cruciale per scattare verso il secondo posto e blindare la zona Champions. Tra i grigiorossi un recupero importante. sport.virgilio.it Formazioni UFFICIALI Napoli-Cremonese: le scelte di Conte e Giampaolo - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli-Cremonese, ecco i tifosi all’esterno dello Stadio Maradona x.com