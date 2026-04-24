Il Napoli di Antonio Conte si prepara a sfidare la Cremonese, cercando di risollevarsi dopo la sconfitta contro la Lazio. L'allenatore ha sottolineato l'importanza di riprendere il cammino e ha commentato la condizione di Alisson, definendolo un ragazzo serio. La partita rappresenta un'occasione per il club di consolidare le proprie posizioni in vista della qualificazione in Champions League e del riscatto generale.

Per il riscatto. Per la Champions League. Il Napoli di Antonio Conte deve rifarsi dopo la brutta prestazione offerta settimana scorsa contro la Lazio di Maurizio Sarri, con l'obiettivo di consolidare il piazzamento tra le prime quattro posizioni e con la voglia di tornare al secondo posto, sopra al Milan di Allegri. Queste le parole di Conte prima della partita contro la Cremonese ai microfoni di Dazn: «I ragazzi hanno capito alcune situazioni che non sono andate con la Lazio. Abbiamo avuto il 70% del possesso palla e non siamo stati cattivi sotto porta. Ne abbiamo parlato. Oggi dobbiamo riprendere il cammino e sappiamo che sarà una partita dura.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Cremonese, Conte: «Oggi dobbiamo riprendere il cammino. Alisson? Ragazzo serio»

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