Napoli conferme sul possibile addio | potrebbe restare in Serie A

Da spazionapoli.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre il campionato si avvicina alle fasi finali, si fa strada l’ipotesi di un possibile addio da parte di un giocatore importante di Napoli, che potrebbe lasciare la squadra e rimanere in Serie A. Nel frattempo, le squadre di alto livello si preparano a rafforzarsi per la prossima stagione, con negoziati e strategie già avviate nelle ultime settimane di calciomercato.

Mentre il campionato entra nel vivo delle ultime giornate, dietro le quinte è iniziato già il mercato delle big di Serie A. E stavolta l’attenzione è su Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. La Roma dei Friedkin lo ha messo nel mirino per rivoluzionare la propria area tecnica, ma la risposta da Castel Volturno sembra chiara e decisa. La Roma punta forte su Manna: i Friedkin raccolgono informazioni. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società giallorossa sta valutando seriamente l’ex dirigente juventino come possibile nuovo direttore sportivo. Dopo l’addio di Claudio Ranieri e con il futuro di Frederic Massara in discussione, a Trigoria serve un uomo mercato capace di dare unità d’intenti tra dirigenza, allenatore e campo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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