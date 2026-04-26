Mentre il campionato si avvicina alle fasi finali, si fa strada l’ipotesi di un possibile addio da parte di un giocatore importante di Napoli, che potrebbe lasciare la squadra e rimanere in Serie A. Nel frattempo, le squadre di alto livello si preparano a rafforzarsi per la prossima stagione, con negoziati e strategie già avviate nelle ultime settimane di calciomercato.

Mentre il campionato entra nel vivo delle ultime giornate, dietro le quinte è iniziato già il mercato delle big di Serie A. E stavolta l’attenzione è su Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. La Roma dei Friedkin lo ha messo nel mirino per rivoluzionare la propria area tecnica, ma la risposta da Castel Volturno sembra chiara e decisa. La Roma punta forte su Manna: i Friedkin raccolgono informazioni. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società giallorossa sta valutando seriamente l’ex dirigente juventino come possibile nuovo direttore sportivo. Dopo l’addio di Claudio Ranieri e con il futuro di Frederic Massara in discussione, a Trigoria serve un uomo mercato capace di dare unità d’intenti tra dirigenza, allenatore e campo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, conferme sul possibile addio: potrebbe restare in Serie A

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