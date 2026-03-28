Napoli Lobotka via per 25 milioni? Fatta chiarezza sul possibile addio dell’azzurro

A Napoli, si parla di un possibile addio di Stanislav Lobotka per una cifra di 25 milioni di euro. Tuttavia, il centrocampista non ha ricevuto ancora offerte ufficiali da club europei, e la clausola rescissoria, che sembrava determinare il suo futuro, si è dimostrata difficile da superare. La situazione attuale resta senza sviluppi concreti.

Stanislav Lobotka non ha ricevuto offerte concrete da nessun club europeo. La clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ritenuta inizialmente decisiva per il suo futuro, si è rivelata un deterrente insormontabile. Lobotka e la clausola che nessuno paga. Lo scorso anno tutti gli addetti ai lavori davano per scontato che qualcuno avrebbe versato i 25 milioni richiesti per il centrocampista azzurro. Secondo Nicolò Schira, analista di mercato, la realtà è completamente diversa. Nessuna squadra ha presentato un’offerta per il mediano slovacco, nonostante la stagione precedente lo avesse consacrato come uno dei migliori della Serie A. La situazione ricorda quella di Denzel Dumfries all’Inter: entrambi hanno disputato annate straordinarie, ma il mercato non si è mosso come previsto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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