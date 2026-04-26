Napoli Case Nuove droga nascosta nello stabile | arrestata 38enne

Durante un'operazione di polizia a Napoli Case Nuove, una donna di 38 anni è stata fermata con crack e denaro contante nello stabile. I controlli hanno portato all’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. La donna è stata trovata in possesso di droga nascosta all’interno dell’abitazione. La polizia ha sequestrato la droga e i soldi trovati durante la perquisizione.

Controlli della Polizia di Stato a Napoli Case Nuove: donna sorpresa con crack e contanti, arrestata per detenzione di stupefacenti. Ancora un arresto per droga nel quartiere Case Nuove, dove nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha fermato una 38enne di Avellino, già nota alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per contrastare lo spaccio di droga nelle aree più sensibili della città. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Il controllo in via Antonio Toscano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Case Nuove, droga nascosta nello stabile: arrestata 38enne Notizie correlate Melito di Napoli, droga nascosta nello stabile: maxi sequestro della PoliziaControlli antidroga in corso Europa: trovati cocaina, marijuana e hashish occultati dietro le cassette postali e in due cassaforti murate Servizi... Droga nascosta nel muro, arresto alle Case NuoveNel pomeriggio di ieri, 25 aprile, la polizia di Stato ha tratto in arresto una 38enne di Avellino con precedenti di polizia, anche specifici, per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Case Nuove: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato arresta due soggetti. - Polizia di Stato; Case nuove a Napoli: sorpresi con la droga e arrestati; Case Nuove: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 43enne napoletano. - Polizia di Stato; Droga in casa arrestato 42enne a Pozzuoli. Napoli, arrestata donna pusher alle Case NuoveNapoli- Un'operazione di controllo del territorio ha portato all'arresto di una donna di 38 anni, residente ad Avellino, per detenzione illecita di sostanza ... cronachedellacampania.it Droga nascosta nel muro, arresto alle Case NuoveLa 35enne è stata trovata in possesso di 23 involucri di crack e di 196 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio ... napolitoday.it Napoli, Case Nuove: sorpresi con la droga, la Polizia di Stato arresta due un uomo ed una donna La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano ed una 39enne palermitana per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In part - facebook.com facebook