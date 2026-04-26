Droga nascosta nel muro arresto alle Case Nuove

Nel pomeriggio di ieri, 25 aprile, la polizia di Stato ha arrestato una donna di 38 anni alle Case Nuove, dopo aver scoperto droga nascosta nel muro. La donna, con precedenti di polizia per droga, è stata portata in commissariato. Durante le operazioni di perquisizione, sono state sequestrate sostanze stupefacenti. La situazione è al momento al vaglio degli investigatori.

Nel pomeriggio di ieri, 25 aprile, la polizia di Stato ha tratto in arresto una 38enne di Avellino con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. La donna è stata sorpresa nel complesso delle Case Nuove. Durante il servizio di controllo del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Grand Banditisme, les nouvelles armes des caïds Notizie correlate Droga nascosta tra le fette di salumi e lanciata oltre il muro di cinta. Prato, ancora caos nel carcere della DogaiaPrato, 4 marzo 2026 – Cellulari che continuano a circolare illegalmente tra le celle, droga che entra con spedizioni postali o viene lanciata oltre... Leggi anche: Droga, munizioni e un'arma clandestina nascosta in casa: un arresto a Capaci Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Cronaca - SAN NICOLA MANFREDI - Scoperta droga nascosta tra casa e auto. Ai domiciliari 41enne. Serramanna, nascondeva la cocaina nel muro di una casa disabitata: arrestato un 22enneI militari avevano notato un insolito viavai di persone vicino all’edificio. Bloccato un acquirente, nella parete più di 400 grammi di droga Usava il muro esterno di una casa disabitata come deposito ... unionesarda.it Droga nascosta tra le fette di salumi e lanciata oltre il muro di cinta. I detenuti assaltano gli agenti per recuperarlaPrato, 4 marzo 2026 – Cellulari che continuano a circolare illegalmente tra le celle, droga che entra con spedizioni postali o viene lanciata oltre il muro di cinta, tensioni sempre più frequenti tra ... lanazione.it