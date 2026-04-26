A Napoli, sono stati sequestrati diversi cani trovati in condizioni di sovraffollamento all’interno di box molto piccoli. Tra gli animali, un cucciolo è stato rinvenuto senza una zampa, mentre un altro è morto. Gli animali sono stati affidati a una clinica veterinaria convenzionata per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità dietro a questa situazione.

I Carabinieri della stazione di San Vitaliano e personale veterinario dell’ASL Na3 Sud si sono presentati in un terreno di Traversa Torre dell’Olmo, Napoli, dopo una segnalazione anonima. Davanti a loro una scena straziante. Sei cani, nessuno in condizioni igienico-sanitarie accettabili. Tre cuccioli, uno con una zampa amputata e ancora infetta. Uno libero e la carcassa di un altro. Due cani di grossa taglia rinchiusi in un box di pochi metri quadri. Niente acqua, nessuna cura, nessuna attenzione., Gli animali sono stati sequestrati e affidati a una clinica veterinaria convenzionata, dove riceveranno le cure che non hanno mai avuto. Per quanto accertato e stato denunciato un 53enne del posto e proprietario del terreno.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, cani stipati in box minuscoli: un cucciolo senza zampa e uno morto

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