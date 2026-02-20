Abbandona il cane in aeroporto perché non può salire a bordo Si è voltata senza nemmeno degnare di uno sguardo il cucciolo che la guardava confuso | arrestata

Una donna è stata arrestata all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas dopo aver lasciato il suo cane. La causa è il rifiuto di far salire l’animale sul volo senza documenti adeguati. La viaggiatrice si è voltata senza mostrare interesse per il cucciolo, che la osservava confuso e smarrito. Dopo aver deciso di abbandonare l’animale, l’ha lasciato davanti ai cancelli di sicurezza. La scena ha attirato l’attenzione di altri passeggeri, che hanno chiamato le autorità. La donna è stata portata via in manette.

Una viaggiatrice è stata arrestata per aver abbandonato il suo cane all'aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, dopo che le era stato detto che non poteva portarlo a bordo senza la documentazione necessaria, scrive il New York Post. La donna ha quindi deciso di legare il guinzaglio del suo cane allo sportello della biglietteria JetBlue e dirigersi al gate di partenza " senza nemmeno degnare di uno sguardo il suo cane, che la osservava con innocente confusione", secondo un video condiviso dal dipartimento di polizia. La lite con la polizia. Quando gli agenti l'hanno rintracciata, la donna sarebbe diventata aggressiva e avrebbe accampato scuse negando di voler abbandonare il cucciolo.