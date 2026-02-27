Movida Napoli in arrivo l'ordinanza per i bar di piazza Bellini | nuovi orari di chiusura

Il sindaco di Napoli annuncia che presto sarà emanata un’ordinanza riguardante i bar di piazza Bellini, con nuovi orari di chiusura. La decisione è stata comunicata durante l’inaugurazione del Tribunale amministrativo regionale. La limitazione degli orari riguarda le attività commerciali nel centro storico, con l’obiettivo di regolare la movida e ridurre i disagi. L’ordinanza sarà pubblicata nei prossimi giorni.

Il sindaco Gaetano Manfredi all'inaugurazione del Tar: "Pensiamo di intervenire su piazza Bellini, ma serve una norma nazionale sulla movida". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Movida rumorosa a piazza Bellini, Comune condannato dal Tar: dovrà fare ordinanza per i baretti Movida rumorosa a piazza Bellini, Comune di Napoli condannatoComune di Napoli condannato dal Tar sull'inquinamento acustico di piazza Bellini. Temi più discussi: Babygang a Napoli, le nuove paranze alla conquista della movida: escalation a colpi di stese; Napoli, controlli nella movida del Vomero: identificate 55 persone tra San Martino e piazza Vanvitelli; Controlli movida nel quartiere Vomero - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Napoli: Controlli alla Movida, denuncia per 2 persone. Movida a Napoli: piano in Consiglio a febbraio, ma dal Tar l’incognita di nuovi divietiLe prossime settimane saranno fondamentali per dipanare il rebus del by-night nel capoluogo partenopeo. L’amministrazione «conta di portare in consiglio un provvedimento di carattere generale sulla ... ilmattino.it Movida a Napoli, sfida del Comune: «L’Arpac misuri i rumori»Torna a cambiare lo scenario in materia di movida in città. È scaduta il 4 gennaio l’ordinanza emanata da Palazzo San Giacomo il 4 novembre 2025. Il provvedimento disponeva, in vico Quercia e dintorni ... ilmattino.it #Napoli - Controlli nel week-end nelle piazze della movida vomerese. Identificate persone con precedenti e controllate attività commerciali #ControlloDelTerritorio #PoliziaDiStato #Movida #Vomero #Giovani #NanoTV - facebook.com facebook