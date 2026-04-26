Leonardo Spinazzola ha deciso di trasferirsi al Napoli, preferendolo a Milan e Juventus. Le trattative per il rinnovo con il suo attuale club sono riprese dopo settimane di pause. Il giocatore ha comunicato la sua scelta e si attende di definire i dettagli del trasferimento. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, segnando un cambiamento importante nella sua carriera.

Leonardo Spinazzola ha scelto il Napoli rispetto a Milan e Juventus: le trattative per il rinnovo riprendono dopo settimane di stallo contrattuale tra il difensore e il club partenopeo. La situazione sembrava compromessa un mese fa. Il terzino chiedeva un biennale, gli azzurri insistevano per un annuale. Il contratto scade il 30 giugno e avrebbe potuto firmare con qualunque club da svincolato dopo la chiusura del mercato di gennaio. Milan e Juventus lo hanno cercato con insistenza, ma Spinazzola ha sempre preferito restare dove si trova. Le rispettive esigenze economiche rendevano l’accordo apparentemente impossibile. Eppure qualcosa è cambiato radicalmente nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, arriva la novità su Spinazzola: il giocatore ha scelto il suo futuro

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